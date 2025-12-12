Ричмонд
В США мать вырезала ребенка из живота забеременевшей от отчима дочери

Новорожденного ребенка супруги положили в переносной холодильник и выбросили в мусорный контейнер.

Источник: Аргументы и факты

В американском штате Северная Каролина мать вырезала ребенка из живота 22-летней дочери, которым та забеременела от отчима. Как пишет The Mirror, преступление американка совершила ради сохранения репутации своего мужчины.

Труп девушки полицейские обнаружили в конце ноября. Убитой оказалась Ребекка Парк. В ходе расследования полиция вышла на мать погибшей. Выяснилось, что отчим девушки Брэдли насиловал падчерицу. В результате та забеременела. Мать Ребекки, чтобы избежать скандала, решила избавиться от ребенка.

После того как американка вырезала младенца из живота дочери, Брэдли зарезал падчерицу. Тело девушки он привязал к грузовику и спрятал в листьях. Ребенка положили в переносной холодильник и выбросили в мусорный контейнер. Оба взяты под стражу.

Ранее сообщалось, что в Армавире мужчина снял на видео, как убивал девушку и её брата.