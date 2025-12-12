ПВО отразила удар пятого беспилотника по Москве

За ночь на подлёте к Москве сбили четыре беспилотника. А в Твери один из дронов влетел в жилой дом, вызвав разрушения и пожар. Возгорание уже ликвидировано. Пострадали семь человек, в больнице медпомощь получают трое взрослых и ребёнок.