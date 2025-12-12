Собянин: Еще один БПЛА, летевший по направлению к Москве, уничтожен

Уничтожен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на столицу. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем блоге в MAX.
12 декабря в Твери украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом. Жители города сообщили, что слышали от пяти до шести взрывов в разных районах. Оперативный штаб развернули возле дома в Твери, где в результате отражения атаки беспилотника Вооруженных сил Украины пострадали люди.
11 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили 40 вражеских беспилотников над территорией Калужской области. Пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате атаки нет.