ПВО перехватила шестой БПЛА на подлёте к Москве

«Уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил он.
А в Твери беспилотник ВСУ влетел в жилой дом, вызвав разрушения и пожар. Возгорание уже потушили. Пострадали семь человек, в больнице медпомощь получают трое взрослых и ребёнок.
