ПВО перехватила шестой БПЛА на подлёте к Москве

Силы ПВО Минобороны сбили уже шестой беспилотник, летевший на Москву. Место падения обломков обследуют на наличие повреждений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в Max.

«Уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил он.

А в Твери беспилотник ВСУ влетел в жилой дом, вызвав разрушения и пожар. Возгорание уже потушили. Пострадали семь человек, в больнице медпомощь получают трое взрослых и ребёнок.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

