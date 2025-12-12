Гонконгский грипп в Новосибирской области: что происходит

В нескольких городах России зафиксирована вспышка гриппа A (H3N2), известного как «гонконгский». Среди них — Новосибирск, где за последнюю неделю зарегистрировали 8 случаев заболевания. Вирус также выявлен в Москве (2 случая), Санкт-Петербурге (5), Улан-Удэ и Самаре (по 3). Об этом сообщает Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева.