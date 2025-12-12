Гонконгский грипп в Новосибирской области: что происходит

В нескольких городах России зафиксирована вспышка гриппа A (H3N2), известного как «гонконгский». Среди них — Новосибирск, где за последнюю неделю зарегистрировали 8 случаев заболевания. Вирус также выявлен в Москве (2 случая), Санкт-Петербурге (5), Улан-Удэ и Самаре (по 3). Об этом сообщает Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева.
Штамм отличается высокой заразностью и представляет особую опасность для пожилых людей, детей 2−5 лет и лиц с хроническими заболеваниями, включая диабет и сердечно-сосудистые патологии.
Инфекция передаётся воздушно-капельным путём и активно распространяется в местах скопления людей — школах, офисах, общественном транспорте. Симптомы включают резкое повышение температуры до 38−40°C на 5 дней, слабость, головную и мышечную боль, кашель и насморк. В тяжёлых случаях наблюдаются рвота и диарея.
Вакцины не всегда полностью защищают от штамма из-за его мутаций, однако вакцинация остаётся важной мерой профилактики и снижает риск тяжёлого течения болезни.
За последнюю неделю число заболевших гриппом в России удвоилось. Эпидемиологи рекомендуют соблюдать меры предосторожности: избегать скоплений людей, чаще мыть руки, носить маски и при первых симптомах обращаться к врачу. Особое внимание стоит уделять группам риска — вовремя вакцинироваться, укреплять иммунитет и минимизировать контакты.