«Не помню, могла быть пьяна»: в деле Долиной всплыли показания дропперов

В уголовном деле о мошенничестве с деньгами и квартирой певицы Ларисы Долиной появились новые показания свидетелей. Одна из фигуранток допустила, что могла передать банковскую карту злоумышленникам, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Как следует из материалов дела, изученных ТАСС, свидетель Маргарита Быстрова заявила на допросе, что не помнит ни оформления банковской карты, ни передачи её третьим лицам. При этом она не исключила, что подобное могло произойти, когда она находилась в состоянии опьянения. В документах указано, что женщина периодически злоупотребляет спиртными напитками.
Другие показания также указывают на хаотичный характер действий так называемых дропперов. Свидетель Варвара Южанина сообщила, что в 2023 году потеряла телефон с чехлом, внутри которого находились пять банковских карт. На самом устройстве было установлено приложение для доступа к онлайн-банку. Несмотря на это, в кредитные организации для блокировки карт она не обращалась.
Третий свидетель, Олег Герцен, признался, что предоставлял свои паспортные данные для оформления банковских карт, включая ту, которая использовалась в мошеннической схеме с деньгами и имуществом Долиной.
Следствие ранее установило, что для вывода средств злоумышленники задействовали не менее десяти дропперов — лиц, которые сознательно либо по неосторожности предоставили свои банковские реквизиты для незаконных операций.
Об афере стало известно в августе 2024 года. По данным правоохранительных органов, мошенники, действовавшие с территории Украины, на протяжении нескольких месяцев убеждали Долину переводить деньги на так называемые «безопасные счета». В результате певица лишилась сбережений и продала квартиру. Осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.
Сделка по продаже недвижимости была признана недействительной решением Хамовнического суда Москвы. Это постановление подтвердили Мосгорсуд и кассационная инстанция. Покупательница квартиры обжаловала решения в Верховном суде. Рассмотрение жалобы назначено на 16 декабря.
