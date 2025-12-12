«Не помню, могла быть пьяна»: в деле Долиной всплыли показания дропперов

Другие показания также указывают на хаотичный характер действий так называемых дропперов. Свидетель Варвара Южанина сообщила, что в 2023 году потеряла телефон с чехлом, внутри которого находились пять банковских карт. На самом устройстве было установлено приложение для доступа к онлайн-банку. Несмотря на это, в кредитные организации для блокировки карт она не обращалась.