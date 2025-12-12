Ричмонд
В Челябинске судят иностранца, увезшего из дома 14-летнюю девочку

Её нашли через неделю на съёмной квартире.

Источник: Аргументы и факты

В Калининском районном суде Челябинска продолжается рассмотрение уголовного дела 24-летнего иностранца, который увёз из дома в Екатеринбурге 14-летнюю соседку. Мужчину обвиняют в развратных действиях и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, сообщает КП-Челябинск.

Инцидент произошёл в июне 2024 года. Девочку нашли спустя неделю в Челябинске у мужчины на съёмной квартире. Изначально ему вменяли похищение несовершеннолетней, но позже это обвинение было снято.

По словам отца девочки, она уехала добровольно, поверив заверениям мужчины в любви. Семья потерпевшей подала гражданский иск о взыскании с обвиняемого 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Отец подростка заявил, что семья не желает для обвиняемого тюремного срока, а добивается его депортации на родину, чтобы он больше не появлялся в их жизни. По данным отца девочки, медицинское обследование не подтвердило факта полового контакта. Отец обвиняемого ранее сообщал, что был против общения сына с несовершеннолетней соседкой.

Следующее заседание суда назначено на 21 декабря.