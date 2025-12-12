В Челябинске судят иностранца, увезшего из дома 14-летнюю девочку

Отец подростка заявил, что семья не желает для обвиняемого тюремного срока, а добивается его депортации на родину, чтобы он больше не появлялся в их жизни. По данным отца девочки, медицинское обследование не подтвердило факта полового контакта. Отец обвиняемого ранее сообщал, что был против общения сына с несовершеннолетней соседкой.