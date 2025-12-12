Ричмонд
Пьяный омич украл вывески с музея Врубеля и «забыл», зачем они ему

Молодой человек объяснил, что после вечеринки с алкоголем решил прогуляться.

Источник: УМВД России по Омской области

В полицию обратились сотрудники Омского музея изобразительных искусств имени Врубеля: со стены Центра «Эрмитаж-Сибирь» ночью пропали информационные вывески на общую сумму 14 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Омской области.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, оперативники быстро вышли на след злоумышленника. Им оказался 21-летний житель Центрального округа. Похищенные таблички полицейские изъяли прямо у него в квартире.

Молодой человек объяснил, что после вечеринки с алкоголем решил прогуляться. Зачем снял вывески, не помнит. Утром, обнаружив их дома, хотел вернуть, но постеснялся. Ранее он привлекался только за распитие в общественном месте.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Музейные работники уже поблагодарили полицию за оперативное возвращение имущества.

Ранее мы сообщали, что сотрудница омской таксокомпании обвиняется в хищении 650 тысяч рублей.