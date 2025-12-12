Незаконная вырубка леса в Новосибирской области привлекла внимание главы СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчет о расследовании предполагаемой незаконной вырубки леса в Инюшенском бору в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СК России по Новосибирской области.
— Поводом для проверки стали сообщения местных жителей, выразивших недовольство уничтожением деревьев под предлогом благоустройства. Активисты утверждают, что под угрозой оказались краснокнижные виды, — добавили в пресс-службе.
В региональном управлении Следственного комитета уже начата доследственная проверка по статье 293 УК РФ (халатность). Руководитель управления Евгений Долгалев обязан представить Александру Бастрыкину доклад о ходе и результатах проверки.