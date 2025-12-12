Сломал нос, челюсть и глазницу: на Урале 17-летний школьник до полусмерти избил сверстника

В Среднеуральске вынесли приговор школьнику, избившему сверстника до сотрясения, вынесли приговор. Установлено, что 24 февраля 2025 года между 18-летним и 17-летним учениками школы № 6 возник конфликт. После этого подросток помладше подкараулил второго на перемене и избил.