Сломал нос, челюсть и глазницу: на Урале 17-летний школьник до полусмерти избил сверстника

В Среднеуральске вынесли приговор школьнику, избившему сверстника до сотрясения, вынесли приговор. Установлено, что 24 февраля 2025 года между 18-летним и 17-летним учениками школы № 6 возник конфликт. После этого подросток помладше подкараулил второго на перемене и избил.
— Он причинил ему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, перелома костей носа, перелома нижней и медиальной стенок левой орбиты, перелома передней и задне-боковой стенок левой верхне-челюстной пазухи и иные повреждения, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
У потерпевшего до сих пор сохраняются проблемы с дыханием, зрением и концентрацией внимания.
Осужденный вину не признал, заявив, что у него не было умысла наносить травмы средней тяжести.
Верхнепышминский городской суд признал 17-летнего подростка виновным в совершении преступления по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести здоровью». Его приговорили к одному году ограничения свободы.
Также в суде находится иск о взыскании с обидчика моральной компенсации.