Водитель «Калины» не справилась с управлением и врезалась в деревья на воронежской трассе

11 декабря примерно в 09:30 на 31-м километре автодороги Р-298 «Курск-Борисоглебск-Панино-Эртиль» в Панинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.
По предварительной информации, 52-летняя местная жительница, ехавшая на автомобиле «Лада Калина», не справилась с управлением. В результате машина съехала в кювет и врезалась в деревья.
Водитель получила телесные повреждения. После аварии ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и точные причины произошедшего.