Обломки БПЛА упали на парковку ТЦ в Твери

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на парковку торгового центра «Тандем» в Твери, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По данным пресс-службы врио губернатора Виталия Королева, Минобороны уничтожило над территорией региона три БПЛА, последствия ликвидации одного из них продолжают устранять на улице Оснабрюкской. При падении фрагментов другого БПЛА на парковке ТЦ пострадавших не было.
«Силы и средства на месте. Объекты инфраструктуры функционируют штатно», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что после отражеенной атаки БПЛА в Твери в пункте временного размещения при местной школе находятся 22 человека, среди них пять детей.