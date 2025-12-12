Жителя Владивостока осудили за поджог на стоянке, где сгорели 20 машин

ВЛАДИВОСТОК, 12 дек — РИА Новости. Суд назначил пять лет в колонии строгого режима жителю Приморья, который поджег иномарку на стоянке во Владивостоке, где в итоге сгорели 20 машин, сообщает краевая прокуратура.
По данным прокуратуры, в марте на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке из-за пожара сгорели 19 автомобилей, еще одна машина была повреждена. По данным правоохранителей, двое жителей Владивостока по просьбе третьего облили нужный автомобиль бензином, подожгли перчатку и кинули ее в машину, после чего начался пожар. Заказчик преступления и двое исполнителей ранее были судимы, всех троих заключили под стражу. По данным прокуратуры Приморья, организатор заказал поджог машины, чтобы устрашить должника своего знакомого. В надзорном ведомстве сообщали РИА Новости, что мужчины работали только за наркотики, денег они не получили. Ущерб от действий злоумышленников составил более 60 миллионов рублей.
«Он признан виновным по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба). С учетом позиции прокурора суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Также был удовлетворен иск одного потерпевшего на сумму более 900 тысяч рублей, иски остальных потерпевших будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Расследование в отношении других участников преступления выделено в отдельное производство.