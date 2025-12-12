Жителя Владивостока осудили за поджог на стоянке, где сгорели 20 машин

По данным прокуратуры, в марте на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке из-за пожара сгорели 19 автомобилей, еще одна машина была повреждена. По данным правоохранителей, двое жителей Владивостока по просьбе третьего облили нужный автомобиль бензином, подожгли перчатку и кинули ее в машину, после чего начался пожар. Заказчик преступления и двое исполнителей ранее были судимы, всех троих заключили под стражу. По данным прокуратуры Приморья, организатор заказал поджог машины, чтобы устрашить должника своего знакомого. В надзорном ведомстве сообщали РИА Новости, что мужчины работали только за наркотики, денег они не получили. Ущерб от действий злоумышленников составил более 60 миллионов рублей.