В Байкальске 33-летний мужчина погиб на пожаре в садовом доме

Пожар произошел из-за газового обогревателя.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Байкальске 33-летний мужчина погиб на пожаре в садовом доме. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, когда приехал первый состав спасателей, пол и стены были полностью в огне. Внутри дома было плотное задымление.

— В процессе выполнения проливки, звено газодымозащитной службы обнаружило в помещении погибшего хозяина постройки, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Пламя затронуло 15 квадратных метров. Его потушили шесть сотрудников МЧС. Позже стало известно, что пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании газового обогревателя.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье за сутки из горящих домов спасли восемь человек.