В Байкальске 33-летний мужчина погиб на пожаре в садовом доме. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, когда приехал первый состав спасателей, пол и стены были полностью в огне. Внутри дома было плотное задымление.