В Новосибирской области обнаружили поддельные купюры на 130 тысяч рублей

При этом общий ущерб составил 130 тысяч рублей, что ниже показателей предыдущих лет. Для сравнения: в 2023 году сумма потерь оценивалась в 220 тысяч рублей, в 2024-м — в 140 тысяч. То есть, третий год подряд в регионе сокращается суммарный ущерб от обращения поддельных банкнот.
В Банке России подчёркивают, что именно финансовый ущерб считается ключевым индикатором ситуации, и его устойчивое снижение говорит об эффективности работы банков и правоохранительных органов.
Структура выявленных подделок остаётся типичной: чаще всего злоумышленники пытаются подделывать купюры крупного номинала. Более половины всех изъятых фальшивок — пятитысячные банкноты, ещё около трети приходится на купюры номиналом тысяча рублей. Вместе с тем в 2025 году в обороте впервые за последнее время были зафиксированы подделки мелких номиналов — банкноты по 500 и 100 рублей.
В целом по Сибирскому федеральному округу с начала года выявили 181 поддельную банкноту на общую сумму около 600 тысяч рублей. Наибольшая доля фальшивок также пришлась на пятитысячные и тысячные купюры.
Эксперты Банка России отмечают, что наиболее надёжным способом защиты от подделок остаётся проверка сразу нескольких защитных элементов. По их словам, мошенники могут воспроизвести отдельные признаки — например, водяной знак или рельеф, — однако полностью повторить все элементы защиты практически невозможно. При любых сомнениях специалисты рекомендуют внимательно проверять банкноты по нескольким параметрам одновременно.