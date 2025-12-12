В Новосибирской области обнаружили поддельные купюры на 130 тысяч рублей

При этом общий ущерб составил 130 тысяч рублей, что ниже показателей предыдущих лет. Для сравнения: в 2023 году сумма потерь оценивалась в 220 тысяч рублей, в 2024-м — в 140 тысяч. То есть, третий год подряд в регионе сокращается суммарный ущерб от обращения поддельных банкнот.