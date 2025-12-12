Ричмонд
Мэр Москвы: Сбиты еще два беспилотника, направлявшихся к столице

Системой противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ отражена атака двух БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин на своей странице в MAX.

В этот же день стало известно, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 90 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими российскими регионами. 63 украинских дрона ликвидировали над территорией Брянской области.

11 декабря в Великом Новгороде было слышно как минимум шесть мощных взрывов, после которых в черте города начался пожар. Местные жители сообщили, что громкие хлопки прозвучали около 5:30.

