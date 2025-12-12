В Таре во время пожара едва не погиб человек

11 декабря в 15:51 в Таре вспыхнул жилой дом. По данным МЧС России, огонь также перекинулся на два припаркованных рядом автомобиля. Из горящего здания до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировался один человек.
К месту происшествия оперативно прибыли 8 пожарных и 3 единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать к 16:42. Общая площадь пожара составила 131 квадратный метр.
В результате инцидента один человек получил травмы и был передан медикам. Причина возгорания устанавливается дознавателями МЧС России.
