В Таре во время пожара едва не погиб человек

Площадь пожара превысила 130 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

11 декабря в 15:51 в Таре вспыхнул жилой дом. По данным МЧС России, огонь также перекинулся на два припаркованных рядом автомобиля. Из горящего здания до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировался один человек.

К месту происшествия оперативно прибыли 8 пожарных и 3 единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать к 16:42. Общая площадь пожара составила 131 квадратный метр.

В результате инцидента один человек получил травмы и был передан медикам. Причина возгорания устанавливается дознавателями МЧС России.

Следите за актуальной информацией о чрезвычайных ситуациях в официальных каналах МЧС России.

Ранее мы писали, что в Омске пара украла дорогой товар из магазина для взрослых.