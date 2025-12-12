Ричмонд
В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на вылет и посадку рейсов

В столичном аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на вылет и посадку рейсов. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Источник: AP 2024

— Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала «ковер». Временно приостановлен вылет воздушных судов. Аэропорт продолжает обеспечивать прилет воздушных судов. При этом в терминалах продолжается обслуживание пассажиров, — написали в Telegram-канале.

Там добавили, что возможны корректировки расписания. Пассажирам следует быть готовыми к более длительному ожиданию рейсов.

11 декабря сообщалось, что пассажирам задержанных рейсов в аэропорту Домодедово начали выдавать горячее питание и напитки. Кроме того, для них организовали дополнительные зоны для отдыха.

В тот же день стало известно, что аэропорт Нижнего Новгорода Чкалов принял 15 рейсов, которые не смогли приземлиться в Москве из-за введенных ограничений.