В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на вылет и посадку рейсов

— Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала «ковер». Временно приостановлен вылет воздушных судов. Аэропорт продолжает обеспечивать прилет воздушных судов. При этом в терминалах продолжается обслуживание пассажиров, — написали в Telegram-канале.
Там добавили, что возможны корректировки расписания. Пассажирам следует быть готовыми к более длительному ожиданию рейсов.
11 декабря сообщалось, что пассажирам задержанных рейсов в аэропорту Домодедово начали выдавать горячее питание и напитки. Кроме того, для них организовали дополнительные зоны для отдыха.
В тот же день стало известно, что аэропорт Нижнего Новгорода Чкалов принял 15 рейсов, которые не смогли приземлиться в Москве из-за введенных ограничений.