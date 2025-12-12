Мэр Москвы: Сбиты еще два беспилотника, направлявшихся к столице

Системой ПВО Минобороны отражена атака двух БПЛА. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Мэр Москвы.
Ранее Мэр Москвы сообщал о перехвате шести беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону города.
