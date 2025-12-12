Ричмонд
Мэр Москвы: Сбиты еще два беспилотника, направлявшихся к столице

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Системой ПВО Минобороны отражена атака двух БПЛА. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Мэр Москвы.

Ранее Мэр Москвы сообщал о перехвате шести беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону города.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
