Шереметьево остановило вылеты из-за сигнала «Ковёр»

В аэропорту Шереметьево временно приостановлены вылеты воздушных судов — в воздушном пространстве действует сигнал «Ковёр». Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Временно приостановлен вылет воздушных судов. Аэропорт продолжает обеспечивать прилёт», — указано в сообщении.

Пассажиров предупреждают о возможных задержках обслуживания и корректировках в расписании. В терминалах работа продолжается штатно, ситуация остаётся спокойной. Людям рекомендуют следить за статусом рейсов через авиакомпании — онлайн-табло, мобильные приложения и колл-центры.

В настоящее время ПВО отражает атаку дронов ВСУ на подлёте к Москве. Сбито уже 6 БПЛА. Об уничтожении первого дрона Собянин сообщил около 3:00 мск. Информации об ущербе не было, однако на месте происшествия работали оперативные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

