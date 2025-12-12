Бывшего главного архитектора Сочи осудили на 10 лет за взятку в 65 млн рублей

Посредник чиновника с января 2018 года по сентябрь 2020 года под предлогом покупки квартиры, под видом передачи взятки должностным лицам администрации Сочи и правоохранительных органов, похитил деньги граждан на общую сумму более 20 млн руб., еще более 66 млн руб. он не смог похитить по независящим от него обстоятельствам.