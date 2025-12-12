Задолжавший 1,5 млн рублей фотограф скрывался в Перми под чужими именами

Фотограф, задолжавший почти 1,5 миллиона рублей, скрывался в Перми под чужими именами, сообщает краевое ГУФССП.
История долгих поисков должника произошла в Дзержинском районе города. В местный отдел судебных приставов поступили документы о взыскании с одного из жителей краевой столицы долга. Сумма неуплаченных налогов и кредитов превысила 1,4 миллиона рублей, однако сам мужчина не гасил сумму и прятался от ФССП.
При проведении исполнительного розыска оказалось, что дом, в котором был прописан пермяк, снесли под застройку, а другой информации о его работе и месте жительства у приставов не было. Отыскать следы мужчины удалось в Сети — сотрудник ведомства выяснил, что должник трудится фотографом.
Когда приставы звонили по номеру, указанному на сайте, мужчина назывался разными именами, зная, что его ищут. Тем не менее на сервисе Яндекс. Карты обнаружилось множество отзывов именно в его адрес. Сотрудник ведомства выехал в фотостудию, чтобы лично удостовериться и пообщаться с должником. Лицо фотографа совпало со снимками должника, которые были у пристава.
«После успешного опознания сотрудник представился гражданину и предъявил ему постановление о принудительном приводе. Всё ещё до конца не осознавший своего разоблачения, мужчина вновь попытался выдать себя за другого человека, но последовавшие за этим доводы должностного лица убедили его проследовать в подразделение ведомства», — рассказывает ГУФССП Пермского края.
Во время беседы в отделе судебный пристав уточнил фактическое место жительства пермяка и наложил арест на наручные часы мужчины. Вскоре должник начал вносить суммы для уплаты долга.