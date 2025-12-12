Задолжавший 1,5 млн рублей фотограф скрывался в Перми под чужими именами

Когда приставы звонили по номеру, указанному на сайте, мужчина назывался разными именами, зная, что его ищут. Тем не менее на сервисе Яндекс. Карты обнаружилось множество отзывов именно в его адрес. Сотрудник ведомства выехал в фотостудию, чтобы лично удостовериться и пообщаться с должником. Лицо фотографа совпало со снимками должника, которые были у пристава.