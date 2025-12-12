Ричмонд
Выпрыгивали из окон и бежали в лес: Полицейские провели миграционный рейд на стройках под Петербургом

20 мигрантов задержали во время массового рейда на стройках под Петербургом.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские с собаками провели масштабный рейд по двум стройками в деревне Мистолово Всеволожского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Прибыв на место, кинологи со служебными собаками обследовали бытовки и территорию, а сотрудники управления по вопросам миграции начали проверку документов. Некоторые рабочие при виде полиции попытались скрыться в лесу, но были быстро задержаны. Один из мужчин, пытаясь избежать проверки, спрыгнул со второго этажа недостроенного здания, но и его задержали через несколько минут.

— Всего были проверены около ста мигрантов. На месте у всех взяли отпечатки пальцев. Двадцать человек с нарушениями в документах доставили в отдел полиции для составления административных протоколов. Большинству из них грозит депортация, — рассказали в полиции.

При этом вопросы возникли даже к тем, у кого документы были в порядке. Некоторые иностранцы, имея действующие патенты на работу, не могли ответить на простые вопросы на русском языке. Это вызвало у полицейских сомнения в законности получения ими сертификатов о знании русского языка. Теперь этот вопрос предстоит проверить отдельно.