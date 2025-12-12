Очевидцы рассказали о налете дронов на Тверь 12 декабря

Беспилотники ВСУ в ночь на 12 декабря атаковали многоквартирный жилой дом в Твери, пострадали семь человек, включая ребенка. Жители улицы Оснабрюкской, на которой расположен поврежденный дом, рассказали aif.ru о моменте налета.
«Мы живем в соседнем доме. Нас очень сильно тряхнуло. Ночь не спали», — сообщила одна из собеседниц издания.
Люди после взрыва выбегали на улицу практически без одежды.
Еще один беспилотник упал на парковку рядом с торговым центром и повредил цирк. На этом участке обошлось без пострадавших.
В больнице остаются трое взрослых и ребенок, угрозы их жизни нет, уточнили в правительстве Тверской области. В пункте временного размещения при местной школе находятся 22 человека, среди них пять детей.