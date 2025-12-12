Ричмонд
Очевидцы рассказали о налете дронов на Тверь 12 декабря

Семь человек, в том числе ребенок, пострадали в результате налета беспилотников на Тверь. Очевидцы рассказали о моменте происшествия.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотники ВСУ в ночь на 12 декабря атаковали многоквартирный жилой дом в Твери, пострадали семь человек, включая ребенка. Жители улицы Оснабрюкской, на которой расположен поврежденный дом, рассказали aif.ru о моменте налета.

«Мы живем в соседнем доме. Нас очень сильно тряхнуло. Ночь не спали», — сообщила одна из собеседниц издания.

Люди после взрыва выбегали на улицу практически без одежды.

Еще один беспилотник упал на парковку рядом с торговым центром и повредил цирк. На этом участке обошлось без пострадавших.

В больнице остаются трое взрослых и ребенок, угрозы их жизни нет, уточнили в правительстве Тверской области. В пункте временного размещения при местной школе находятся 22 человека, среди них пять детей.