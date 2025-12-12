Ричмонд
На Урале вынесли приговор по делу о мошенничестве с питанием в школах на 80 млн

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему главному экономисту муниципальной столовой, который проходил обвиняемым по делу о мошенничестве со школьным питанием на сумму больше 80 миллионов рублей.

Источник: Российская газета

В деле есть некий неустановленный пока фигурант (в отношении него материалы рассматриваются отдельно), задумавший присвоить деньги, которые городская администрация выделяет школам в виде субсидий для оплаты услуг столовой — организатора питания. Реализовали преступную схему сотрудники столовой, включая бывших и.о. директора, ее заместителя, начальника юридического отдела, главного экономиста, а также пятерых руководителей организаций-контрагентов и местного жителя.

«Они использовали продукты в меньшем количестве и объеме, чем это было предусмотрено нормативными актами, — пояснили в Свердловской областной прокуратуре. — При этом в отчетную документацию вносились ложные сведения».

Разницу сообщники обналичивали и присваивали себе.

В результате бюджету Екатеринбурга был причинен ущерб на солидную сумму. Кстати, в ходе расследования фигуранты его возместили.

«Уголовное дело в отношении бывшего главного экономиста предприятия было выделено в отдельное производство в связи с заключением ею досудебного соглашения о сотрудничестве. Железнодорожный районный суд признал ее виновной по статье 159 УК РФ назначил три года условно с испытательным сроком на четыре года», — констатирует прокуратура.

Уголовные дела иных группы находятся еще на рассмотрении в суде.