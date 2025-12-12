На Урале вынесли приговор по делу о мошенничестве с питанием в школах на 80 млн

«Уголовное дело в отношении бывшего главного экономиста предприятия было выделено в отдельное производство в связи с заключением ею досудебного соглашения о сотрудничестве. Железнодорожный районный суд признал ее виновной по статье 159 УК РФ назначил три года условно с испытательным сроком на четыре года», — констатирует прокуратура.