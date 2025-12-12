Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о состоянии отравленных под Волгоградом лошадей

Сотрудники конного клуба «У озера» в Волжском Волгоградской области сообщили о состоянии отравленных лошадей.

Источник: РИА "Новости"

Самому пострадавшему животному — Багету — накануне стало как-будто полегче. Он начал есть сено, несмотря на сильную боль из-за обожженного кислотой рта.

— Виват уже давно ест сено, кашу ест через раз. В обед он очень ее хотел, ел, но, видимо, было больно, топал ногой с психу и в итоге есть не стал. Воду попил сегодня хорошо. Для лошади самое главное есть сено и пить воду, если она это делает — все остальное придет со временем, — поделились в клубе.

Еще один конь, Нортон, тоже стал есть и сено, и кашу, и воду, хотя он также получил серьезное поражение слизистой. Харлей воду начал пить только и то, совсем немного. От каши он пока отказывается. Экватор почти с самого начала ел и пил, ему досталось меньше всего, пояснили в клубе.

Напомним, ранее сообщалось о начатой проверке по факту отравления пяти лошадей в конном клубе, которое произошло в ночь с 5 на 6 декабря. Накануне стал известно о том, что на месте преступления были найдены вещдоки. В причастности к совершению преступления подозревают человека, который в апреле этого года ввел смертельные инъекции двум коням, от чего они впоследствии погибли.

Произошедшее вызвало огромный общественный резонанс и волну осуждения, которая дошла до Госдумы.