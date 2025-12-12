Временные ограничения ввели в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

Временные ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Домодедово. Жуковский (Раменское). Ведены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ограничения также введены во Внукове.
В этот же день в столичном аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на вылет и посадку рейсов. Аэропорт продолжает обеспечивать прилет воздушных судов.
24 ноября временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Шереметьево. По словам Кореняко, соответствующие ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.