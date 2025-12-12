Легковушка въехала в скамейку на автобусной остановке в Минске

В Минске на проспекте Дзержинского легковушка въехала в скамейку на автобусной остановке, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла 11 декабря вблизи дома № 90. Установлено, что 19-летний водитель «Пежо» на проспекте Дзержинского при перестроении не предоставил преимущество попутному автомобилю «Джили». И водитель второй легковушки, пытаясь избежать столкновения, ушел в неуправляемый занос и выехал за пределы проезжей части. Оказавшись на автобусной остановке, легковушка въехала в скамейку.
Легковушка въехала в автобусную остановку. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
К счастью, в ДТП никто не пострадал, только авто получило механические повреждения.
Также эксперт назвал топ-5 марок авто с пробегом, которые ввозят из Беларуси в Россию.
Еще мы писали, что ввоз поддержанных легковушек из Беларуси в Россию вырос в 6,5 раза.
Тем временем Белгидромет вынес предупреждение из-за ветра 20 м/с в Беларуси: «С 13.00 до конца дня».