Легковушка въехала в скамейку на автобусной остановке в Минске

Авария произошла 11 декабря вблизи дома № 90. Установлено, что 19-летний водитель «Пежо» на проспекте Дзержинского при перестроении не предоставил преимущество попутному автомобилю «Джили». И водитель второй легковушки, пытаясь избежать столкновения, ушел в неуправляемый занос и выехал за пределы проезжей части. Оказавшись на автобусной остановке, легковушка въехала в скамейку.