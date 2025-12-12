Временные ограничения ввели в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.
В ведомстве отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинские военные не оставляют попыток атаковать Москву. К 05:43 12 декабря силы ПВО России уничтожили еще три беспилотника ВСУ. Всего к 05:45 по московскому времени над регионом перехвачено четыре дрона.
Сутками ранее столичный градоначальник отметил, что противовоздушные силы Министерства обороны России уничтожили 32-й украинский беспилотник, летевший на Москву.