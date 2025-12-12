Временные ограничения ввели в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинские военные не оставляют попыток атаковать Москву. К 05:43 12 декабря силы ПВО России уничтожили еще три беспилотника ВСУ. Всего к 05:45 по московскому времени над регионом перехвачено четыре дрона.