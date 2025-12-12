Жителя Владивостока признали виновным в нападении на соседей с огнеметом и гарпуном

Сначала пенсионер пустил в ход огнемет собственной сборки. Сосед, который попытался его остановить, получил тяжелые ожоги. Сразу после этого подсудимый выстрелил из ружья для подводной охоты в находившуюся рядом женщину — гарпун пробил ей шею. Врачи квалифицировали травмы обоих потерпевших как тяжкий вред здоровью.