Жителя Владивостока признали виновным в нападении на соседей с огнеметом и гарпуном

Коллегия присяжных заседателей Советского районного суда Владивостока вынесла обвинительный вердикт местному жителю, устроившему расправу над соседями по дачному участку. В ходе конфликта подсудимый использовал самодельный огнемет и ружье для подводной охоты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Как установило следствие, инцидент произошел в июне 2023 года на территории одного из садоводческих товариществ в Советском районе города. 65-летний мужчина в ходе бытовой ссоры решил аргументировать свою позицию с помощью самодельного оружия.
Сначала пенсионер пустил в ход огнемет собственной сборки. Сосед, который попытался его остановить, получил тяжелые ожоги. Сразу после этого подсудимый выстрелил из ружья для подводной охоты в находившуюся рядом женщину — гарпун пробил ей шею. Врачи квалифицировали травмы обоих потерпевших как тяжкий вред здоровью.
Действия нападавшего были квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом.
В ближайшее время суд определит окончательную квалификацию действий фигуранта и назначит ему меру наказания.