Водитель Киа Рио сбил пешехода на «зебре» в Волгограде

11 декабря в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход. Инцидент случился примерно в 07:25 часов утра на улице Возрождения напротив дома № 14, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
Водитель, управлявший автомобилем «Киа Риа», совершил наезд на пешехода. Важно отметить, что пешеход в этот момент переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, причем для него горел разрешающий сигнал светофора.
После столкновения пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.