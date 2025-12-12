Ричмонд
Водитель Киа Рио сбил пешехода на «зебре» в Волгограде

Пострадавший попал в больницу после ДТП на улице Возрождения.

Источник: Комсомольская правда

11 декабря в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход. Инцидент случился примерно в 07:25 часов утра на улице Возрождения напротив дома № 14, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Водитель, управлявший автомобилем «Киа Риа», совершил наезд на пешехода. Важно отметить, что пешеход в этот момент переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, причем для него горел разрешающий сигнал светофора.

После столкновения пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.