На Урале задержали троих подозреваемых в краже у участника СВО

По ее словам, в полицию с заявлением обратился мужчина, находившийся на лечении: он сообщил, что весной в Челябинской области неизвестные предложили ему помощь в восстановлении документов, трудоустройстве. Злоумышленники под видом оказания услуг помогли ему открыть счет в банке, но затем обманом забрали зарплатную карту себе.