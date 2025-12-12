Ричмонд
Суд оштрафовал блогершу, которую мужчина схватил за ягодицы в московском метро

Блогершу признали виновной в том, что она загородила проход в московском метро.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Москве оштрафовал блогершу Ксению Карпову, которую мужчина схватил за ягодицы в столичном метро. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Как сообщается, блогершу признали виновной в том, что она помешала мужчине, загородив проход в метро. Он подал на девушку встречное заявление после того, как та обратилась в правоохранительные органы из-за домогательств.

Данный момент попал на видео. На нем блогерша стоит напротив вагона метро, когда позади проходит мужчина и трогает ее за ягодицы.

Суд оштрафовал блогершу, которую мужчина схватил за ягодицы в московском метро Личная страница героя публикации в соцсети.

Накануне суд в Московской области вынес приговор блогеру Никите Ефремову*, основателю сети магазинов одежды и обуви. Однако здесь наказание и вид преступления оказались более серьезными. Этого блогера признали виновным в поддержке экстремистской организации. Его приговорили к трем годам условного заключения.

* Физлицо, признанное экстремистом на территории РФ.