Пенсионер погиб при пожаре в квартире дома на юго-востоке Москвы

В квартире дома в Солдатском переулке в Москве произошел пожар. В результате возгорания скончался пенсионер. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— В результате пожара в квартире жилого дома в Солдатском переулке погиб мужчина 1953 года рождения и пострадала женщина 1928 года рождения, — рассказала Нефедова.

По предварительным данным, пламя охватило жилье из-за неосторожного обращения людей с огнем. Точную причину пожара установят эксперты. Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее загорелась квартира многоэтажного дома на Пролетарском проспекте. На место прибыли спасатели и эвакуировали 11 жильцов. Людей передали медикам. Огонь впоследствии потушили.