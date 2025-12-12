Пенсионер погиб при пожаре в квартире дома на юго-востоке Москвы

В квартире дома в Солдатском переулке в Москве произошел пожар. В результате возгорания скончался пенсионер. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.