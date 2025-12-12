Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Более десятка пострадавших». Спецназ задержал минчанина, провернувшего аферу с «красивой жизнью»

Спецназ задержал минчанина, обещавшего «красивую жизнь» своим жертвам.

Источник: Комсомольская правда

В Минске спецназ задержал минчанина, провернувшего аферу с «красивой жизнью». Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Так, бойцами отряда спецназначения «Рысь» был задержан 27-летний минчанин. В соцсетях мужчина создал образ успешного наставника и стал предлагать свои консультации по якобы заработку на криптовалютах, спортивных ставках, игровых платформах и онлайн-казино.

— Ради собственной наживы фигурант вовлекал граждан в азартную деятельность, создавая ложное представление о возможной прибыли, — прокомментировали в МВД.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют мошенничество, совершенное в крупном размере, за что грозит до 10 лет заключения.

На данный момент правоохранители установили свыше десятка пострадавших в афере о «красивой жизни». Работа по установлению всех эпизодов преступной деятельности минчанина и других его жертв продолжается.

— Обещания «легкого и быстрого заработка» являются характерными для мошеннических схем. О подобных предложениях сообщайте в милицию на 102, — напомнили в МВД.