«Более десятка пострадавших». Спецназ задержал минчанина, провернувшего аферу с «красивой жизнью»

В Минске спецназ задержал минчанина, провернувшего аферу с «красивой жизнью». Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Так, бойцами отряда спецназначения «Рысь» был задержан 27-летний минчанин. В соцсетях мужчина создал образ успешного наставника и стал предлагать свои консультации по якобы заработку на криптовалютах, спортивных ставках, игровых платформах и онлайн-казино.
— Ради собственной наживы фигурант вовлекал граждан в азартную деятельность, создавая ложное представление о возможной прибыли, — прокомментировали в МВД.
В отношении минчанина возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют мошенничество, совершенное в крупном размере, за что грозит до 10 лет заключения.
На данный момент правоохранители установили свыше десятка пострадавших в афере о «красивой жизни». Работа по установлению всех эпизодов преступной деятельности минчанина и других его жертв продолжается.
— Обещания «легкого и быстрого заработка» являются характерными для мошеннических схем. О подобных предложениях сообщайте в милицию на 102, — напомнили в МВД.