«Более десятка пострадавших». Спецназ задержал минчанина, провернувшего аферу с «красивой жизнью»

Так, бойцами отряда спецназначения «Рысь» был задержан 27-летний минчанин. В соцсетях мужчина создал образ успешного наставника и стал предлагать свои консультации по якобы заработку на криптовалютах, спортивных ставках, игровых платформах и онлайн-казино.