Житель Крыма осужден за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. 46-летний житель Симферополя получил миллионный штраф за попытку дать взятку сотруднику спецслужбы. Об этом информирует пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, подсудимый — руководитель подразделением одного из предприятий города Саки — предложил сотруднику ФСБ взятку за «решение вопроса» о прекращении в отношении него уголовного дела за хищение.

«За аннулирование результатов оперативно-розыскной деятельности предприниматель предложил сотруднику спецслужбы 500 тысяч рублей», — уточнили в ФСБ.

В прокуратуре Крыма добавили, что подсудимый фиктивно устроил на работу родственницу. Его задержали с поличным сотрудниками УФСБ. Суд признал фигуранта виновным в покушении на дачу взятки и приговорил к штрафу размере 1 млн рублей. Деньги предназначаемые для взятки, конфискованы в доход государства.