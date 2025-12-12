В Челябинской области женщина и ребенок погибли от отравления газом

По данным следствия, ночью 12 декабря в квартире жилого дома на улице Южная в поселке Ракитный Варненского района найдены тела 65-летней женщины и 4-летней девочки, 6-летний мальчик госпитализирован в тяжёлом состоянии в медучреждение. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать отравление бытовым газом.