В Челябинской области женщина и ребенок погибли от отравления газом

По данным следствия, ночью 12 декабря в квартире жилого дома на улице Южная в поселке Ракитный Варненского района найдены тела 65-летней женщины и 4-летней девочки, 6-летний мальчик госпитализирован в тяжёлом состоянии в медучреждение. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать отравление бытовым газом.
«Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — говорится в сообщении.
В настоящее время следователем СК устанавливаются все обстоятельств произошедшего, отмечается в сообщении.