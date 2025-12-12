Ричмонд
В Челябинской области женщина и ребенок погибли от отравления газом

ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек — РИА Новости. Женщина и 4-летний ребенок погибли, 6-летний мальчик госпитализирован, по предварительным данным, после отравления бытовым газом в жилом доме в поселке Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ.

Источник: РИА Новости

По данным следствия, ночью 12 декабря в квартире жилого дома на улице Южная в поселке Ракитный Варненского района найдены тела 65-летней женщины и 4-летней девочки, 6-летний мальчик госпитализирован в тяжёлом состоянии в медучреждение. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать отравление бытовым газом.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователем СК устанавливаются все обстоятельств произошедшего, отмечается в сообщении.