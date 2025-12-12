Ричмонд
В ДТП с машиной скорой помощи в Хабаровском крае ранены пять человек

Пациент, которого перевозила неотложка, травм не получил.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске прокуратура выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи. По предварительным данным, вечером 11 декабря 2025 года в рабочем посёлке Чегдомын водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро» не уступил дорогу спецмашине, которая везла пациента в районную больницу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили водитель и медицинские работники скорой помощи, а также водитель и пассажир автомобиля «Митсубиси Паджеро», — отметили в надзорном ведомстве. — Пациенту, находившемуся в машине скорой помощи, удалось избежать повреждений, и его доставили в больницу на другом спецтранспорте.

По предварительной информации, права управления транспортным средством водитель «Митсубиси Паджеро» не имел, находился в состоянии опьянения.