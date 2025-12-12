В ДТП с машиной скорой помощи в Хабаровском крае ранены пять человек

— В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили водитель и медицинские работники скорой помощи, а также водитель и пассажир автомобиля «Митсубиси Паджеро», — отметили в надзорном ведомстве. — Пациенту, находившемуся в машине скорой помощи, удалось избежать повреждений, и его доставили в больницу на другом спецтранспорте.