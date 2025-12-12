Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности о семье пропавшей в Перми погибшей студентки

Девушку нашли 3 декабря.

Источник: ПРОО «Поисковый отряд им. Ирины Бухановой»

Подробности о семье 17-летней пропавшей студентки, которую нашли погибшей в Перми, рассказали сайту perm.aif.ru в Администрации губернатора Пермского края.

Речь идёт о девушке, которая исчезла в краевой столице 27 ноября. В социальных сетях были опубликованы ориентировки с описанием и фотографиями 17-летней жительницы Орджоникидзевского района. Уточнялось, что в последний раз её видели в микрорайоне Гайва. В том же районе её отыскали спустя шесть дней.

В СУ СКР по Пермскому краю сайту perm.aif.ru рассказали, что её тело извлекли из воды водолазы. Следователи начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и причины смерти подростка. В ведомстве уточнили, что следов насильственной смерти не было найдено.

Подробности perm.aif.ru 12 декабря также сообщили в департаменте социальной политики администрации губернатора Прикамья.

«В настоящее время сотрудниками следственных органов проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств гибели несовершеннолетней. Установлено, что несовершеннолетняя и её родители на различных видах учета не состояли, её семья в поле зрения субъектов системы профилактики не попадала», — рассказали perm.aif.ru в ведомстве.

Специалисты департамента отметили, что после инцидента родителям и друзьям погибшей девушки оказали психологическую помощь.