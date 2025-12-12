Стали известны подробности о семье пропавшей в Перми погибшей студентки

Подробности о семье 17-летней пропавшей студентки, которую нашли погибшей в Перми, рассказали сайту perm.aif.ru в Администрации губернатора Пермского края.
Речь идёт о девушке, которая исчезла в краевой столице 27 ноября. В социальных сетях были опубликованы ориентировки с описанием и фотографиями 17-летней жительницы Орджоникидзевского района. Уточнялось, что в последний раз её видели в микрорайоне Гайва. В том же районе её отыскали спустя шесть дней.
В СУ СКР по Пермскому краю сайту perm.aif.ru рассказали, что её тело извлекли из воды водолазы. Следователи начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и причины смерти подростка. В ведомстве уточнили, что следов насильственной смерти не было найдено.
Подробности perm.aif.ru 12 декабря также сообщили в департаменте социальной политики администрации губернатора Прикамья.
«В настоящее время сотрудниками следственных органов проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств гибели несовершеннолетней. Установлено, что несовершеннолетняя и её родители на различных видах учета не состояли, её семья в поле зрения субъектов системы профилактики не попадала», — рассказали perm.aif.ru в ведомстве.
Специалисты департамента отметили, что после инцидента родителям и друзьям погибшей девушки оказали психологическую помощь.