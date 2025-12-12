Блиновская попала в привилегированный отряд в колонии

В начале марта «королеву марафонов» приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом на сумму миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Блиновскую обвинили в легализации доходов и незаконном обороте средств, при этом ее освободили от наказания за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства имущество, арестованное по делу, и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.