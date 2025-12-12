Ричмонд
Блиновская попала в привилегированный отряд в колонии

Елену Блиновскую распределили в десятый привилегированный отряд ИК-1.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Елена Блиновская, приговоренная к пяти годам колонии общего режим, попала в десятый отряд женской исправительной колонии № 1, который считается привилегированным, сообщает Telegram-канал Baza.

«Елену Блиновскую отправили в “блатной” отряд в женской ИК-1 Владимирской области», — говорится в материале.

По данным канала, такой статус он получил из-за якобы более легких условий труда по сравнению с другими подразделениями колонии.

Блогера задержали в апреле 2023-го. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Позднее суд признал ее банкротом.

В начале марта «королеву марафонов» приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом на сумму миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Блиновскую обвинили в легализации доходов и незаконном обороте средств, при этом ее освободили от наказания за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства имущество, арестованное по делу, и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.

В октябре 2025 года Мосгорсуд снизил срок, назначенный Блиновской до четырех лет шести месяцев.

