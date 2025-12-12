Омичей за минувшие сутки били по лицу, обворовывали и обманывали

В отделе полиции № 5 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по факту причинения средней тяжести вреда здоровью. В данное отделение поступило из больницы сообщение о сломанной челюсти у попавшего в стационар 46-летнего жителя Ленинского округа. В ходе следствия было установлено, что телесные повреждения мужчине, после совместного распития спиртного, причинил его 54-летний и ранее судимый друг. Подозреваемый задержан, ведутся следственные действия.