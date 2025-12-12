Омичей за минувшие сутки били по лицу, обворовывали и обманывали

Нескучные сутки выдались у сотрудников омской полиции. Омичи дрались, воровали и отправляли деньги мошенникам.
В отделе полиции № 5 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по факту причинения средней тяжести вреда здоровью. В данное отделение поступило из больницы сообщение о сломанной челюсти у попавшего в стационар 46-летнего жителя Ленинского округа. В ходе следствия было установлено, что телесные повреждения мужчине, после совместного распития спиртного, причинил его 54-летний и ранее судимый друг. Подозреваемый задержан, ведутся следственные действия.
Также за минувшие сутки было возбуждено 17 уголовных дел по кражам чужого имущества. Так, сотрудниками полиции ОМВД России по Павлоградскому району установлена причастность 59-летнего местного жителя к краже 28 рулонов соломы с поля, расположенного вблизи села Явлено-Покровка. Обокраденная фермерша оценила ущерб в 8 000 рублей. Ранее судимый подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Часть похищенного — 10 рулонов соломы — изъято. Куда делись остальные 18 рулонов, в полиции не уточнили.
По традиции омичей обманывали телефонные мошенники. За смену поступило 9 заявлений о дистанционных преступлениях. Так, в отделе полиции № 2 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по обращению 24-летней жительницы Кировского округа. Девушка сообщила, что под предлогом перевода денежных средств на безопасный счет мошенники, представившись сотрудниками ЦБ РФ, похитили у нее 130 000 рублей. Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников.