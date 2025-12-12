В Беларуси меломан попался, оставив след обуви на месте преступления

В Буда-Кошелевском районе меломан попался на краже, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.
Кража произошла в деревне Руденец в мае 2025-го. В милицию обратился сельчанин, заявивший, что у него из дома украли умную колонку «Яндекс» и портативную музыкальную колонку.
Криминалисты на месте нашли след обуви, предполагаемого вора-меломана. И вскоре оперативники вышли на подозреваемого. Им оказался местный житель. У мужчины при обыске нашли кроссовки с аналогичным рисунком подошвы.
— Проведенная трасологическая экспертиза показала полное совпадение следа, — прокомментировали в ГКСЭ.
Свою вину сельчанин признал полностью и раскаялся. Суд признал его виновным.
