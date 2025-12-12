Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси меломан попался, оставив след обуви на месте преступления

Эксперты вычислили вора-меломана по следу кроссовка.

Источник: Комсомольская правда

В Буда-Кошелевском районе меломан попался на краже, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.

Кража произошла в деревне Руденец в мае 2025-го. В милицию обратился сельчанин, заявивший, что у него из дома украли умную колонку «Яндекс» и портативную музыкальную колонку.

Криминалисты на месте нашли след обуви, предполагаемого вора-меломана. И вскоре оперативники вышли на подозреваемого. Им оказался местный житель. У мужчины при обыске нашли кроссовки с аналогичным рисунком подошвы.

— Проведенная трасологическая экспертиза показала полное совпадение следа, — прокомментировали в ГКСЭ.

Свою вину сельчанин признал полностью и раскаялся. Суд признал его виновным.

Еще спецназ задержал минчанина, провернувшего аферу с «красивой жизнью»: «Более десятка пострадавших».

И мы писали, как белорус перепродал покупку с маркетплейса и получил судимость.