Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девушка-пешеход погибла под колесами микроавтобуса в Фаниполе

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Смертельное ДТП произошло сегодня утром в г. Фаниполь (Дзержинский район) — под колеса иномарки попала 24-летняя девушка, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Источник: УГАИ УВД Миноблисполкома

Трагедия случилась около 07:30 на улице Заводской.

«26-летний водитель, двигаясь на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter в направлении ул. Заводской, по предварительной информации, при выполнении обгона попутного транспорта в разрешенном месте, совершил наезд на 24-летнюю девушку, которая двигалась по краю проезжей части», — сказано в Telegram-канале ведомства.

В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия, сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего проводится проверка, добавили там.

ГАИ постоянно подчеркивает, что водители должны быть предельно внимательными, особенно в темное время суток. Пешеходам же следует одеваться в яркую одежду и использовать световозвращающие элементы, чтобы быть заметными для тех, кто за рулем.