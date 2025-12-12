Девушка-пешеход погибла под колесами микроавтобуса в Фаниполе

Трагедия случилась около 07:30 на улице Заводской.
«26-летний водитель, двигаясь на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter в направлении ул. Заводской, по предварительной информации, при выполнении обгона попутного транспорта в разрешенном месте, совершил наезд на 24-летнюю девушку, которая двигалась по краю проезжей части», — сказано в Telegram-канале ведомства.
В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия, сообщили в ведомстве.
По факту произошедшего проводится проверка, добавили там.
ГАИ постоянно подчеркивает, что водители должны быть предельно внимательными, особенно в темное время суток. Пешеходам же следует одеваться в яркую одежду и использовать световозвращающие элементы, чтобы быть заметными для тех, кто за рулем.