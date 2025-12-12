В Самаре заключили под стражу экс-начальника группы ФСБ Насонова

Самарский районный суд вынес решение об аресте бывшего начальника группы ФСБ Андрея Насонова. Эту информацию подтвердили в суде. Предположительно, экс-сотрудник ФСБ может быть причастен к получению взятки.
Насонов когда-то возглавлял группу, которая боролась с незаконным оборотом наркотиков и незаконной преступностью. Сейчас он уже уволился со службы.
Следствие полагает, что еще несколько лет назад, кода Насонов был действующим сотрудником, он мог получить взятку от распространителей наркотиков. Подробности этого дела пока не разглашаются.