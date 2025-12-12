Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре заключили под стражу экс-начальника группы ФСБ Насонова

Бывшего сотрудника ФСБ Самарской области подозревают во взятках.

Источник: Комсомольская правда

Самарский районный суд вынес решение об аресте бывшего начальника группы ФСБ Андрея Насонова. Эту информацию подтвердили в суде. Предположительно, экс-сотрудник ФСБ может быть причастен к получению взятки.

Насонов когда-то возглавлял группу, которая боролась с незаконным оборотом наркотиков и незаконной преступностью. Сейчас он уже уволился со службы.

Следствие полагает, что еще несколько лет назад, кода Насонов был действующим сотрудником, он мог получить взятку от распространителей наркотиков. Подробности этого дела пока не разглашаются.