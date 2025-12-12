Ричмонд
В Могилеве директор организации украл и перепродал детали из арендованного автомобиля

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве директор организации украл и перепродал детали из арендованного автомобиля. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

В оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилева обратился 29-летний местный житель: из салона его автомобиля были похищены вещи на общую сумму более Br1 тыс.

Сыщики выяснили, что к этому причастен 26-летний директор частной организации, который ранее взял машину в аренду. Когда пришел срок оплаты, денег у него не было. Тогда он придумал выход: демонтировал и перепродал из чужого транспортного средства таксометр и видеорегистратор и продал их.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.