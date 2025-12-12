В Могилеве директор организации украл и перепродал детали из арендованного автомобиля

Сыщики выяснили, что к этому причастен 26-летний директор частной организации, который ранее взял машину в аренду. Когда пришел срок оплаты, денег у него не было. Тогда он придумал выход: демонтировал и перепродал из чужого транспортного средства таксометр и видеорегистратор и продал их.