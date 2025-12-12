Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с автобусом произошло в Балахне Нижегородской области

В результате аварии пострадали четыре человека.

Источник: Комсомольская правда

ДТП с автобусом и автомобилем «УАЗ» произошло в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, авария случилась 11 декабря около 20:40 на 4 км автодороги «Балахна — Гидроторф — Бурцевский карьер». На дороге столкнулись автобус «ПАЗ» и автомобиль «УАЗ». Автобус перевозил двух сотрудников предприятия.

В аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, а также двое пассажиров автобуса. Всех пострадавших доставили в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее стало известно, что пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью и легковым автомобилем, которое произошло в Дзержинске утром 11 декабря.