ДТП с автобусом произошло в Балахне Нижегородской области

ДТП с автобусом и автомобилем «УАЗ» произошло в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По информации ведомства, авария случилась 11 декабря около 20:40 на 4 км автодороги «Балахна — Гидроторф — Бурцевский карьер». На дороге столкнулись автобус «ПАЗ» и автомобиль «УАЗ». Автобус перевозил двух сотрудников предприятия.
В аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, а также двое пассажиров автобуса. Всех пострадавших доставили в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее стало известно, что пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью и легковым автомобилем, которое произошло в Дзержинске утром 11 декабря.