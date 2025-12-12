Волгоградский областной суд оставил под стражей блогера Алексея Ульянова

По информации объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, блогер Алексей Ульянов подозревается в вымогательствах. По версии следствия, начиная с 2020 года он был администратором, модератором и автором ресурса, через который требовал от руководителей организаций и граждан денежные средства за нераспространение порочащих сведений.