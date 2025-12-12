Волгоградский областной суд оставил под стражей блогера Алексея Ульянова

По информации объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, блогер Алексей Ульянов подозревается в вымогательствах. По версии следствия, начиная с 2020 года он был администратором, модератором и автором ресурса, через который требовал от руководителей организаций и граждан денежные средства за нераспространение порочащих сведений.
Суммы, которые вымогал блогер у пострадавших, варьировались от 100 тысяч до 6 млн рублей.
2 декабря текущего года Алексей Ульянов был задержан по подозрению в совершении преступлений по ч. 1 ст. 163, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. 4 декабря Центральный районный суд Волгограда избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 февраля 2026 года. Не согласившись с этим, защитник подозреваемого обжаловал судебный акт.
«В апелляционной жалобе защитник подозреваемого просил изменить избранную в отношении его подзащитного меру пресечения с заключения под стражу на иную, не связанную с изоляцией от общества, либо на домашний арест», — отметили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
Однако, проверив материалы и обсудив доводы апелляционной жалобы, Волгоградский областной суд оставил без изменения избранную в отношении Алексея Ульянова меру пресечения в виде заключения под стражу.