СК ищет мужчину, который заманивает детей в машину у школы в Воронеже

Мужчину, который якобы заманивает детей к себе в машину у школы в Воронеже, ищут следователи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону в четверг, 11 декабря.

Источник: Аргументы и факты

По словам горожан, неизвестный ходит в масках и постоянно меняет их. Под разными предлогами он пытается уговорить ребят сесть к нему в автомобиль. В последний раз мужчину видели у образовательного учреждения на левом берегу.

Следователями организована проверка, в рамках которой установят обстоятельства произошедшего и личность гражданина. По её результатам примут процессуальное решение.

Сотрудники СК также просят пострадавших от действий этого мужчины, а также всех, кому что-либо известно о его личности или указанной ситуации, сообщить по телефонам: 8−473−269- 81−09, 8−473−269−81−21 или обратиться в полицию. Конфиденциальность гарантируется.