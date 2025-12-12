В Шахтах 30-летний мужчина похитил 15 банок детского питания

По информации ведомства, директор одного из детских магазинов города обратился во 2-й отдел полиции Управления МВД России по городу Шахты с заявлением о пропаже товара с прилавка. Участковые уполномоченные изучили записи камер видеонаблюдения и провели мероприятия по установлению личности злоумышленника. В результате подозреваемого удалось задержать.