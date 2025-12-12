Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девять представителей МУС заочно приговорили к срокам до 15 лет в России

Прокурора Международного уголовного суда Карима Хана заочно приговорили к 15 годам тюремного заключения. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что также различные сроки получили еще восемь представителей МУС.

— Московский городской суд заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении прокурора и восьми судей Международного уголовного суда. В зависимости от роли каждого они признаны виновными по ч. 2 ст. 299, ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ, — передает агентство.

В феврале появилась информация о том, что Карим Хан стал первым лицом, на которого были наложены экономические санкции и санкции на поездки, одобренные президентом США Дональдом Трампом. Причиной ограничений в отношении Хана в рамках мер против трибунала по военным преступлениям стали «расследования в отношении американских граждан или их союзников».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше