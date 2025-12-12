Девять представителей МУС заочно приговорили к срокам до 15 лет в России

Уточняется, что также различные сроки получили еще восемь представителей МУС.
— Московский городской суд заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении прокурора и восьми судей Международного уголовного суда. В зависимости от роли каждого они признаны виновными по ч. 2 ст. 299, ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ, — передает агентство.
В феврале появилась информация о том, что Карим Хан стал первым лицом, на которого были наложены экономические санкции и санкции на поездки, одобренные президентом США Дональдом Трампом. Причиной ограничений в отношении Хана в рамках мер против трибунала по военным преступлениям стали «расследования в отношении американских граждан или их союзников».